الغبان لـ”المعلومة”: ترميم البيت الشيعي ليست له منطلقات طائفية

2020/12/24 | 10:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..دعا رئيس كتلة تحالف الفتح في البرلمان العراقي محمد الغبان ، الخميس ، القوى السياسية الشيعية الى الإسراع بترميم البيت الشيعي ، مبينا أن ترميم البيت الشيعي ليست له منطلقات طائفية.وقال الغبان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المكون الشيعي يشكل الأغلبية لدى العراقيين”، مبينا أن “انسجام الأغلبية الشيعية السياسية يسهم في لملمة بقية المكونات الشيعية الأخرى “.وأضاف أن “ترميم البيت الشيعي الهدف منه الدفع باتجاه لملمة أوضاع البلاد الداخلية ومعالجة الأزمات وما يواجه العراق من تحديات مالية واقتصادية وصحية “، داعيا القوى السياسية الشيعية الى “الإسراع بترميم البيت الشيعي من أجل الانطلاق على الفضاء الوطني الاخر”.وكان رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري اول من دعا إلى إعادة ترتيب أوراق البيت الشيعي لتوحيد قراراته ومواقفه.



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