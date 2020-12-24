2020/12/24 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

علق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على فوز فريقه الصعب ضد غرناطة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بهدفين دون رد.

وقال زيدان عن سبب غياب هازارد عن اللقاء رغم تواجده في القائمة، في تصريحات صحفية نشرتها يومية ماركا الإسبانية،" اعتبرت أنه من غير الملائم له أن يلعب اليوم، كانت مباراة صعبة ولم أرغب في المخاطرة به، سنسير معه بشكل تدريجي".

وعن كاسيميرو الذي سجل الهدف الأول في اللقاء قال،" كلنا نعرف من هو على الصعيد الدفاعي، إنه يجلب لنا الكثير، ويفيدنا هجومياً أيضاً، اللعبة كانت رائعة بحق، نعرف أنه رائع مثل سيرجيو راموس في الضربات الرأسية".

واستطرد المدرب قائلاً،"علينا الاستمرار في القتال والآن سأطلب من اللاعبين أن يخلدوا للراحة مع عائلاتهم".

وبخصوص اللقاء قال،" كانت مباراة معقدة بحق، ضغط علينا الخصم والشوط الأول كان معقداً، وسعيد للاعبي فريقي لأن الفوز بمثل هذه المباريات لا يكون سهلاً، استحقينا الانتصار بما فعلناه في الشوط الثاني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على ماقاله زيدان بعد المباراة "المعقدة" لريال مدريد مع غرناطة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على ماقاله زيدان بعد المباراة "المعقدة" لريال مدريد مع غرناطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).