اشترك بتفجير أحد المساجد في بيجي.. القبض على داعشي غربي بغداد

2020/12/24 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الخميس (24 كانون الأول 2020)، القبض على إرهابي في بغداد، اشترك بتفجير أحد المساجد في قضاء بيجي بصلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب".

واضافت، أن "الإرهابي متهم بانتمائه لعصابات داعش والذي عمل بمايسمى قاطع بيجي والمكنى (ابو محمد) وهو من ضمن المفرزة الارهابية التي فجرت جامع النورين في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، واشترك بالتعرض على القوات الامنية والمواطنين في المحافظة".

وتابع البيان، أنه "تم القاء القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل مختص من شعبة استخبارات اللواء السادس الفوج الثالث بالشرطة الاتحادية في منطقة حي الجهاد ببغداد، ودونت اقواله بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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