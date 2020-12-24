2020/12/24 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت جامعة القادسية في محافظة الديوانية، الخميس (24 كانون الأول 2020)، اكتشاف خطأ علمي في أحد مصادر التشريح العالمية.

وقالت الجامعة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "اعلنت عن اكتشاف لاحد طلبة كلية الطب بالجامعة لوجود خطأ علمي في المصدر العالمي (Atlas of Human Anatomy-Netter Basic science 7th Edition) في الصفحة 410 من مادة التشريح في المرحلة الأولى".

وبينت الجامعة ان "الطالب (حسام محمود محمد) أحد طلبة المرحلة الثانية في كلية الطب بجامعة القادسية وأثناء دراسته لمادة التشريح في المرحلة الأولى، لاكتشافه خطأ علمي في المصدر العالمي وتمت مراسلة دار النشر عن طريق الايميل الرسمي وتوضيح الخطأ مع الأدلة من مصادر تشريح عالمية وتم طلب معلومات خاصة بالمصدر لأثبات صحة المعلومة".

وأضاف البيان، انه "تمت الإجابة من قبل فريق التواصل الخاص بدار النشر عن طريق البريد الالكتروني يؤكد صحة معلومات الطالب وبأنه سيتم تصحيح الخطأ في الإصدار القادم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. طالب عراقي يكتشف خطأ علمياً في أحد مصادر التشريح العالمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. طالب عراقي يكتشف خطأ علمياً في أحد مصادر التشريح العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).