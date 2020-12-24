أحباط عملية سرقة مادة زيت الغاز في البصرة

2020/12/24 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وكالة الاستخبارات، عن احباط عملية سرقة مادة زيت الغاز في محافظة البصرة.وذكرت الاستخبارات في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للبأنباء/نينا/ نسخة منه:" ان مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة وبالاشتراك مع مديرية استخبارات البصرة في وزارة الداخلية تمكنت من احباط عملية سرقة مادة زيت الغاز من خلال ثقب انبوب (١٠ عقدة )الناقل للمادة اعلاه والمغذي لمحطة شط البصرة من خلال ربط صمامات عدد (٢) حديثة الربط على الانبوب ،حيث تم اجراء اللازم وصيانة الخرق من قبل الجهات المختصة"./انتهى7

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