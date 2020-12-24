تحركات متشعبة لتوسيع خارطة السكك الحديدية داخل العراق وخارجه

2020/12/24 | 10:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت الشركة العامة للسكك الحديد التابعة لوزارة النقل، الخميس، عن تفاهمات مع الجانب التركي لتفعيل الربط السككي، بينما أكدت استمرار جهودها لإحياء القناة الجافة وإكمال المشاريع السككية الخاصة بها لربط العراق بتركيا واوروبا.

وقال مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق طالب جواد كاظم الحسيني إنَّ “ملاكات الشركة تمكنت من تأهيل وصيانة ما تم تدميره من خطوط السكك ومعدات وأبنية واعادتها للعمل من اجل زيادة طاقة النقل وجعلها من الشركات الرابحة، واستطاعت ايضا تاهيل واعادة القاطرة DEM للعمل الخاصة بنقل المواد والمشتقات النفطية بعد توقفها منذ 17 عاما في معامل السماوة وبجهود ذاتية”.

وأشار الحسيني الى “مشاركة الشركة مع الوفد العراقي الذي قام مؤخرا بزيارة تركيا برئاسة رئيس الوزراء بهدف مناقشة جوانب الاستثمار والربط السككي بدول الجوار، منها المباشرة بانشاء خط سككي جديد يربط (ربيعة – فيشخابور) وعرضه كفرصة استثمارية بعد دراسته والانتهاء من وضع المواصفات الخاصة به، حيث ابدى الجانب التركي استعداده لربط الخط من محطة (فيشخابور – نصيبين) بطول 133 كيلومترا البالغة كلفته 800 مليون دولار”.

وأكد الحسيني “وجود مشاريع اخرى كفرص استثمارية منها خط (بصرة – الفاو ) وخط (كربلاء – نجف) وخط (المسيب – كربلاء – النجف – السماوة).

وافصح عن وجود مشاريع مستقبلية اخرى قيد الدراسة منها خط (البصرة – الفاو – الكوت- بغداد – بعقوبة – كركوك – اربيل – الموصل – دهوك – زاخو ) وخط اخر( بغداد – بعقوبة – كركوك – اربيل – موصل – دهوك – زاخو) ، ولدينا مشاريع معروضة كفرص استثمارية منها انشاء ترامب يبدأ من (المحطة المركزية في بغداد – مطار بغداد الدولي).

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