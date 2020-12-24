القبض على ارهابي مشترك بتفجير جامع النورين في بيجي

2020/12/24 | 10:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ارهابي في بغداد مشترك بتفجير جامع النورين في بيجي.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفارزها تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش والذي عمل بمايسمى قاطع بيجي والمكنى (ابو محمد) وهو من ضمن المفرزة الارهابية التي فجرت جامع النورين في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين”.وأضافت انه “اشترك بالتعرض على القوات الامنية والمواطنين في المحافظة”.وتابعت انه “تم القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص من شعبة استخبارات اللواء السادس الفوج الثالث بالشرطة الاتحادية في منطقة حي الجهاد ببغداد”، […]

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