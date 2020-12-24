رفع العلم الوطني على المدينة.. الحكومة العراقية تختبر قوتها في سنجار

2020/12/24 | 10:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الواحد تلو الآخر، تم إنزال أعلام خليط من القوى المسلحة في بلدة سنجار بشمال العراق بعد أن عانت من سيطرة تنظيم داعش.فقد تم استبدال المطالبات الإقليمية التي يرمز إليها كل علم من هذه الأعلام بعلم واحد فقط، هو علم الدولة العراقية.

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