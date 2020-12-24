ارتفاع ملحوظ بأسعار صرف الدولار اليوم

2020/12/24 | 10:59 - المصدر: NRT عربية

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الدولار الأميركي

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار صرف الدولار، الخميس، ارتفاعا جديدا أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار اميركي، صباح اليوم، 24 كانون الأول 2020، في بورصة الكفاح ببغداد 141,800 دينارا، فيما كان السعر في:

اربيل / بورصة

142,000

البصرة / بورصة

141,250

السليمانية / بورصة

142,500

الموصل / جملة

141,500

وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية:

سعر الدولار مقابل التومان الإيراني 100 دولار لكل 2540 تومان

100 يورو = 122,05 دولار

100 باوند = 135,55 دولار

100 دولار = 764,50 ليرة تركية.

وجاء سعر أونصة الذهب عالميا 1877,13$.

سعر برميل نفط الخام برنت هو 51,40 دولار

سعر برميل نفط الخام الاميركي 48,30 دولار.

ر.إ

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