الصين تحقق مع مجموعة “علي بابا” بتهمة الاحتكار

2020/12/24 | 11:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وضعت سلطات المنافسة في الصين مجموعة “علي بابا” العملاقة للبيع بالتجزئة على الإنترنت على ذمة التحقيق، بتهمة قيامها بممارسات احتكارية.وبشأن القضايا المتعلقة بالرقابة، أعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق عن اتصالها بمجموعة “أنت غروب”، وذلك بعد مرور شهرين من إلغاء بكيين لفرع “علي بابا” من البورصة لديها، بحسب ما ذكرت صحيفة “الاقتصادية”.وسبب الإعلان عن انخفاض أسهم “علي بابا” وتراجعها بنسبة 3% في بورصة هونغ كونغ صدمة كبيرة في سوق الأعمال الصيني، خاصة مع اعتبار “علي بابا” رمزا للنجاح على مستوى آسيا في المجال التكنولوجي.وبعد إلقاء رئيس المجموعة خطابا في شنغهاي، الذي انتقد فيه الأسواق القلقة بشأن الانخفاض […]

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