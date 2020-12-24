2020/12/24 | 11:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق

بغداد، وكوردستان اليوم الخميس 24 كانون

الاول 2020 .

وبحسب مصادر اعلامية ،فإن بورصة الكفاح

المركزية في بغداد سجلت اليوم الخميس،

142000 دينار عراقي مقابل 100 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صعود جديد للدولار في بغداد وإقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صعود جديد للدولار في بغداد وإقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).