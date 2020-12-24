ترامب يحذر إيران بعد استهداف السفارة الأمريكية في العراق بصواريخ وظريف ينفي الاتهامات

2020/12/24 | 11:12 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد، حذر دونالد ترامب إيران من أي هجوم يستهدف العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في العراق بعد استهداف السفارة الأمريكية في العراق بصاروخ هذا الأسبوع .



من جانبه، نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس اتهامات ترامب.

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