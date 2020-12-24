2020/12/24 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركتا "فايزر" و"موديرنا" الأمريكيتان،أنهما بصدد اختبار لقاحيهما المضادين لكورونا على السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا.

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