ريال مدريد يستقر على خليفة راموس

2020/12/24 | 11:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تدرس إدارة نادي ريال مدريد، إمكانية التعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ، الدولي النمساوي ديفيد ألابا، مجانا عندما ينتهي عقده مع الفريق “البافاري” في يونيو المقبل.وينظر ريال مدريد إلى اللاعب النمساوي البالغ من العمر 28 عاما، كبديل محتمل لقائد “الميرنغي”، المدافع الدولي الإسباني سيرخيو راموس، البالغ من العمر 34 عاما، الذي ينتهي عقده أيضا في الـ30 من يونيو 2021.ولم يتوصل الريال مع راموس إلى أي اتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقده.ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن ما قد يعقد صفقة تعاقد الريال مع ألابا، هي مطالب اللاعب المالية، إذ يريد الحصول على 12 مليون يورو سنويا بعد اقتطاع […]

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