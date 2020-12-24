2020/12/24 | 11:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدوري الإسباني

المعلومة/ متابعة…صعد ياجو أسباس لاعب سيلتا فيجو إلى صدارة قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإسباني، بعد تسجيله هدف في الجولة الخامسة عشر أمام أتلتيك بلباو.وشهدت الجولة نفسها تسجيل ليونيل ميسي هدفًا في مباراة برشلونة وبلد الوليد.كذلك أحرز كريم بنزيما لاعب ريال مدريد هدفًا أمام غرناطة في تلك الجولة.وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الخامسة عشر: ياجو أسباس، سيلتا فيجو، 8 أهداف، كريم بنزيما، ريال مدريد، 8 أهداف، جيرارد مورينو، فياريال، 8 أهداف، ميكيل أويارزابال، ريال سوسيداد، 7 أهداف، ليونيل ميسي، برشلونة، 7 أهداف، لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، 7 أهداف، كارلوس سوير، فالنسيا، 5 أهداف، باكو ألكاسير، فياريال، 5 أهداف، جواو فيليكس، أتلتيكو مدريد، 5 أهداف، ماركوس يورينتي، أتلتيكو مدريد، 5 أهداف، بورتو، ريال سوسيداد، 4 أهداف.وغاب الأوروجواني لويس سواريز عن التهديف في هذه الجولة خلال مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، وهو اللقاء الذي شهد تسجيل لاعب الأتلتي ماركوس يورينتي هدفًا.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على ترتيب هدافي الليجا بعد مرور 15 جولة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على ترتيب هدافي الليجا بعد مرور 15 جولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).