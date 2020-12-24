العراقيون: لا لعنجهية أميركا، وسليماني منا اهل العراق

2020/12/24 | 11:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت 4 وسومات عراقية مهمة صباح اليوم الخميس هي (#سليماني_منا_اهل_العراق) و(#عراق_المهندس) و(#عنجهية_امريكا) و(#ارحل_انت_ودولارك) نصاب الترند، وسنركز...

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