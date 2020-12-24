هربت من الجنوب.. الشرطة تعيد فتاة عثر عليها في بغداد إلى ذويها

2020/12/24 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تمكنت الشرطة المجتمعية من إعادة فتاة بعمر 14 عاماً، هربت من ذويها بسبب التعنيف الأسرى.

وذكرت الشرطة في بيان لها، أن "العملية جاءت على إثر ورود مناشدة لها عبر خطها الساخن (497) من بعض أصحاب الخير الذين أفادوا بعثورهم على فتاة من إحدى محافظات البلاد الجنوبية بالقرب من مرآب العلاوي ببغداد".

وتابعت، أنها أرسلت "إحدى مفارزها على الفور لجلب الفتاة إلى مقرها، والاستعلام عن وضعها وأسباب هروبها".

وأفادت الفتاة، بحسب البيان، بـ "تعرضها الى التعنيف اللفظي والجسدي من ذويها، مما اضطرها للهروب، وإثر ذلك اتصلت الشرطة المجتمعية بذويها وسلمتهم ابنتهم، وآخذت منهم تعهدا قانونيا بعدم التعرض لها وتعنيفها مجددا".

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