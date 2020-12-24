قيادي بدولة القانون يتهم ’’مخابرات دولية’’ بالوقوف وراء قصف المنطقة الخضراء مؤخراً

2020/12/24 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهم عضو مجلس النواب السابق، القيادي في "ائتلاف دولة القانون" رعد الماس، الخميس، (24 كانون الأول، 2020)، المخابرات الدولية بالوقوف وراء قصف المنطقة الخضراء الذي طال السفارة الامريكية في بغداد مؤخراً.

وقال الماس في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "أي طرف عراقي ليس لديه أي مصلحة بقصف المنطقة الخضراء الاخير، إلا أن ما يحدث يقف خلفه اجندة مخابراتية دولية تحاول خلط الاوراق واثارة النزاعات وخلق حالة من عدم الاستقرار لأهداف متعددة في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام".

واضاف أن "كل الاطراف التي اتهمت سابقا بقصف المنطقة الخضراء نفت ان يكون لها اي علاقة بالقصف الاخير، مما يتطلب الامر موقفا حكوميا لبيان الحقائق امام الرأي العام والكشف عن الجهة المسؤولة عن القصف".

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت الأحد (20 كانون الأول 2020) ، تفاصيل الهجوم الصاروخي وسط بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدداً من الصواريخ اطلقت باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد، وسقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية، حيث بلغ عدد هذه الصواريخ 8".

واوضحت أن "صاروخاً سقط في الشقة رقم 6 في الطابق الأول في عمارة رقم 1، كما سقط الثاني في عمارة رقم 3 الطابق الأول بالشقة رقم 1، فيما سقط الثالث في العمارة ذاتها بالطابق السابع، اما الرابع سقط امام العمارة 26 ، وكان سقوط الصاروخ الخامس امام العمارة 18، الى ذلك سقط الصاروخ السادس امام العمارة رقم 14 قرب السوق الداخلي، هذا وسقط الصاروخ السابع في إحدى البحيرات، اما الثامن فقد سقط قرب أحدى السيطرات".

وبينت أنه "نتج عن ذلك إصابة جندي عراقي وحدوث أضرار مادية في هذه البنايات بعد أن دخلت هذه الصواريخ الى بعض الشقق السكنية التي يقطنها المواطنون، فضلا عن حدوث أضرار ب 14 عجلة مدنية ومولدة كهربائي وكرفان".

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