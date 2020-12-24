حدث شديد الندرة.. امرأة تحمل 3 أطفال برحمين مختلفين

2020/12/24 | 11:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت أم تبلغ من العمر، 32 عاما، أول سيدة في بريطانيا تنجب ثلاثة أطفال دفعة واحدة من رحمين مختلفين، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

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