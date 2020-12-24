الريال السعودي ينضم كعملة تسوية في منصة

2020/12/24 | 11:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" وصندوق النقد العربي، اليوم الخميس، عن إدراج الريال السعودي كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.وقال …

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