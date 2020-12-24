البرلمان يستعد لادخال الموازنة في “حزمة تعديلات”.. أخبار سارة تتعلق بأصحاب الرواتب

2020/12/24 | 11:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

يستعد البرلمان لاحداث تغييرات كبيرة على فقرات موازنة العام المقبل، من ضمنها اعفاء الرواتب البالغة 750 ألف دينار من الضرائب والاستقطاعات، وجعلها تبدأ من المليون دينار.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا ان “مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 والتي اقرته الحكومة قبل يومين تتضمن مشاكل عديدة”، مشيرا الى ان “بعد كل موازنة يجري البرلمان تعديلات كبيرة وهائلة على الموازنة سيما الارقام الفائضة وينصف فيها الفئات المتضررة منها قبل التصويت عليها “.

واشار الى انه ” لن تمرر الفقرات المتعلقة بفرض الضرائب على رواتب الموظفين وخفض الرواتب وزيادة سعر الدولار دون توافق سياسي شامل وبخلافه لن يمرر اي اتفاق”.

من جانبها، قالت عضو اللجنة المالية اخلاص الدليمي ان “مسودة 2021 التي ارسلت من الحكومة تحتوي العديد من الاستقطاعات والضرائب التي ستثقل كاهل المواطن”.

واضافت “من بين الاستقطاعات التي فرضت هي استقطاع ما نسبته 5% من رواتب الدرجات الخاصة وهي نسبة لا تؤثر على رواتبهم العالية”.

واوضحت الدليمي ان “اللجنة المالية ستعمل على عدم شمول اي موظف بالاستقطاعات الذين رواتبهم من 750 الف فما دون بدل 500 الف”

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