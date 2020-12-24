2020/12/24 | 11:24 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي اليوم الخميس 24.12.2020

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سعر بيع الدولار 143.500

سعر شراء الدولار 141.000

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار

2500 تومان

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100 يورو

122,05 دولار

100 باوند

135,55 دولار

100 دولار

764,50 ليرة تركية

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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1877,13$

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سعر برميل نفط الخام برنـت

51,40 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي

48,30 دولار

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