وفاة عارضة الأزياء البريطانية ستيلا تينانت عن 50 عامأً

2020/12/24 | 11:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عارضة الأزياء البريطانية ستيلا تينانت خلال عرض للمصمم سلفاتوري فيراغامو في ميلانو بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2018 © ا ف ب ماركو برتوريلو لندن (أ ف ب) – غيّب الموت عارضة الأزياء البريطانية التي برزت منذ التسعينات ستيلا تينانت، إذ توفيت الثلاثاء عن عمر يناهز الخمسين، على ما أعلنت عائلتها الأربعاء.ونعتها عائلتها في بيان […]

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