ترامب يعفو عن مزيد من الحلفاء بمن فيهم والد كوشنر المدان بالتلاعب الضريبي

2020/12/24 | 11:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة من الارشيف التقطت بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2020 تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال تجمّع لدعم المرضحين الجمهوريين لمجلس الشيوخ في جورجيا © ا ف ب/ارشيف أندرو كاباليرو-رينولدز واشنطن (أ ف ب) – عفا دونالد ترامب الأربعاء عن مزيد من الحلفاء، بمن فيهم والد جاريد كوشنر، لينضموا بذلك إلى لائحة طويلة من الشخصيات […]

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