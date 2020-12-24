رئيس الوزراء الكويتي يدشّن حملة التطعيم ضد كورونا في بلاده (صورة)

2020/12/24 | 11:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

افتتح رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد، الخميس، حملة التطعيم ضد فيروس كورنا بتلقيه أول لقاح.

وبحسب وسائل إعلام كويتية تابعها "ناس"، (24 كانون الأول 2020) فقد "افتتح رئيس الوزراء الكويتي حملة التلقيح ضد كورونا عقب وصول أول شحنة من اللقاح".

#عاجل | رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد يتلقى أول جرعة لقاح ضد #كورونا مفتتحاً حملة التطعيم في البلاد pic.twitter.com/TvCTdRJQ3g

— 24Live (@20fourLive) December 24, 2020

وأعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الكويتية، عبد الله البدر، الأسبوع الماضي عن إصدار الوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "فايزر بيونتك" المضاد لفيروس كورونا.

وقالت صحيفة "القبس" إن "توزيع اللقاح سيكون على حسب عدد السكان وأن السلطات الصحية على اتصال مستمر مع الشركة المصنعة لمعرفة كيفية وصول الدفعات، موضحة أن الكميات والأعداد تحدد من قبل الشركة وفق التوزيع العادل بين البلدان".

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