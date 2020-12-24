الداخلية: انخفاض مستوى الجريمة المنظمة خلال العامين الأخيرين وجميع الجرائم مكتشفة

2020/12/24 | 11:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكدت وزارة الداخلية، الخميس، انخفاض مستوى الجريمة المنظمة خلال العامين الأخيرين، مفصحةً عن عدم وجود جريمة جنائية غير مكتشفة حاليا.

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