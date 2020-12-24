زيدان ووزير الدفاع يبحثان تطوير عمل القضاء العسكري

2020/12/24 | 11:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه اليوم الخميس وزير الدفاع الفريق الركن جمعة عناد.

وناقش الطرفان الية التعاون بين محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز العسكرية والمقترحات المشتركة لتطوير عمل القضاء العسكري وحضر اللقاء رئيس محكمة التمييز العسكرية اللواء ماجد ابراهيم فرحان.

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