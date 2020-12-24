بريطانية تنجب 3 أطفال برحمين مختلفين

2020/12/24 | 11:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} باتت سيدة تبلغ من العمر، 32 عاما، أول أم في بريطانيا تنجب ثلاثة أطفال دفعة واحدة من رحمين مختلفين، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

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