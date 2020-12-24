آلاف السائقين الأوروبيين يمضون ليلة الميلاد على الحدود وآلاف الأميركيين تلقوا اللقاح

2020/12/24 | 11:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاحنات ثقيلة في مطار مانستون في جنوب شرق إينغلترا في 23 كانون الأول/ديسمبر 2020 © ا ف ب وليم إدوردز لندن (أ ف ب) – يستعدّ آلاف السائقين الأوروبيين الخميس لأن يمضوا عشية عيد الميلاد في ظروف سيئة، عالقين حول ميناء دوفر في بريطانيا التي تخرج ببطء من العزل الذي فرضته عليها […]

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