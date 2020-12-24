“علاج بالضوء” للمارّة في شوارع مونتريال خلال فصل الشتاء

2020/12/24 | 11:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة التقطت في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020 لأعمال صوتية وضوئية تم نشرها في وسط مدينة مونتريال الكندية، في مبادرة تحمل اسم “لومينوتيرابي” (العلاج بالضوء) © ا ف ب إريك توماس مونتريال (أ ف ب) – تهدف أعمال صوتية وضوئية تم نشرها في وسط مدينة مونتريال الكندية، في مبادرة تحمل اسم “لومينوتيرابي” (العلاج بالضوء)، إلى […]

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