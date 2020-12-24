رجل يستعين بمصيدة فئران لاكتشاف هوية السارق

2020/12/24 | 11:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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استطاع أحد سكان مدينة أومسك الروسية اكتشاف هوية سارق المال والمجوهرات من خزنة منزله، بعدما قام بتركيب مصيدة فئران في الخزنة.

وقال لمكتب المدعي العام في مدينة أومسك، في تشرين الأول / أكتوبر من هذا العام، قامت امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا بزيارة صديقها وفتحت الخزنة وسرقت 50 ألف روبل (مايعادل 650 دولارا) وسوارًا ذهبيًا بقيمة 60 ألف روبل (780 دولارا) مستغلة نوم صاحب المنزل.

واضاف ان " صاحب المنزل اكتشف الأمر في اليوم التالي، وللتأكد من هوية السارق، قام بوضع مصيدة فئران في الخزانة ودعا صديقته إلى المنزل وتظاهر بالنوم.



ليمسكها بالجرم المشهود أثناء محاولتها تكرار السرقة.

وبعد التحقيقات اعترفت المرأة بارتكابها السرقة وحكم عليها بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

المصدر – اخبار 24

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