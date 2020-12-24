داخلية العراق: خطة أمنية عسكرية لمنع استهداف المنطقة الخضراء

2020/12/24 | 11:47 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، الخميس، العمل على خطة أمنية عسكرية لمنع استهداف المنطقة الخضراء.

وقال في مقابلة مع "العربية"، نعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها في بغداد معلناً اعتقال أحد مطلقي الصواريخ تجاه السفارة الأميركية.

كما أكد أفشال عدة مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء، وقال إن هناك تنسيق عالي مع قوات التحالف والناتو لملاحقة الإرهابيين.

وقال "لن نسمح للسلاح المنفلت أن يستخدم في الانتخابات المقبلة".

الحدود مؤمنة 90%

وأوضح أن انتشار القوات الاتحادية في سنجار يسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن الحدود مع سوريا مؤمنة بنسبة 90%.

وتابع "حدودنا مع السعودية والكويت تشهد استقرارا كبيرا".

8 صواريخ كاتيوشا

يذكر أن الجيش العراقي والسفارة الأميركية في بغداد أعلنا، مساء أمس الأحد، أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية في هجوم استهدف السفارة الأميركية، ما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع.



وقال الجيش إن جماعة "خارجة عن القانون" أطلقت الصواريخ على المنطقة الخضراء.

فيما أوضح مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء، أن نظاماً مضاداً للصواريخ، أقيم للدفاع عن السفارة الأميركية، تمكن من تحويل مسار أحد تلك الصواريخ.

وانطلقت صفارات الإنذار من مجمع السفارة داخل المنطقة التي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية.

ونددت السفارة بالهجوم ودعت "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".كما قالت السفارة في بيان "إن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة.



ولحقت أضرار طفيفة بمجمع السفارة، ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية".

كذلك وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، قصف المنطقة الخضراء أمس، بالعمل الإرهابي الجبان، مشددا على رفض أي اعتداءات على البعثات الدبلوماسية.

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