الفتح يستغرب احالة مشروع الفاو الى الشركة الكورية

2020/12/24 | 11:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب تحالف الفتح في العراق عن استغرابه لاحالة مشروع الفاو الى الشركة الكورية.

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