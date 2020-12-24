مهمة جديدة أمام العالم.. فايزر وموديرنا يختبران لقاحهما على السلالة الجديدة

2020/12/24 | 11:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلنت شركتا “فايزر” و”موديرنا” الأمريكيتان،أنهما بصدد اختبار لقاحيهما المضادين لكورونا على السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا.

وكشفت شركة “موديرنا”، أنه “من المتوقع أن يوفر لقاحها حصانة ضد السلالة الجديدة، مشيرةً إلى أنها بصدد إجراء المزيد من الاختبارات في الأسابيع المقبلة.

فيما ركّزت شركة “فايزر” على استنباط بيانات مأخوذة من عينات دمـ لأشخاص جرى تطعيمهم بلقاحها، أملاً في تمكّنها من تحييد السلالة الجديدة من الفيروس.

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أعلن خروج السلالة الجديدة عن السيطرة، مشيراً إلى أن “الحل يكمن في فرض مزيد من القيود، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي.

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