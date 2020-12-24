الغانمي يعلن اعتقال أحد مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء ويؤكد: لن نسمح باستخدام السلاح في الانتخابات

2020/12/24 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الخميس (24 كانون الأول 2020)، اعتقال أحد مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما أكد عدم السماح لاستخدام السلاح المنفلت في الانتخابات المقبلة.وقال الغانمي في تصريحات صحفية تابعتها (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية اعتقلت أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأميركية، ومستمرون بالتحقيق معه".

وأضاف قائلاً: "أفشلنا عددا من المخططات لاستهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية"، مشيراً إلى أن "الهجمات التي تستهدف المنطقة الخضراء هي عن بعد، ومن مناطق نائية".وأكد وزير الداخلية، "اتخاذ إجراءات قانونية بحق القطعات التي يكون من مناطقها خرق أمني"، في إشارة إلى المناطق التي يُطلق منها الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء.

وبشأن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 6 حزيران المقبل، أكد الغانمي قائلاً: "لدينا خطط لتأمين الانتخابات المبكرة ومراكز الاقتراع، إضافة إلى وجود خطة لحماية المتظاهرين، ونتواصل معهم".

وكان القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أكد في وقت سابق، إلقاء القبض على متهمين بإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي، إن "الهجمات الصاروخية مدانة دولياً ومحلياً، والذي ينفذها هم الإرهابيون الجبناء، وتم توقيف عدد من الأشخاص المسؤولين الماسكين للمناطق".

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