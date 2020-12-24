مدرب نابولي يعلن إصابته بمرض خطير ونادر

2020/12/24 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشف جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي الإيطالي، تفاصيل مرضه في عينه، والذي جعله في الأيام الماضية يضع علامة سوداء عليها وهو ما أثار الجدل كثيرا حول حالته الصحية.

ويعود السبب الرئيسي لوضع جاتوزو غطاء أسود على عينه اليمنى، بسبب معاناته من مرض نادر يدعى "الوهن العضلي العيني".

و"الوهن العضلي العيني" هو مرض "مناعي" في الأساس يصيب الأعصاب، ويؤثر بشكل مباشر على عضلات العين.

وقال جاتوزو في تصريحات إعلامية، "أريد أن أقول للشباب الذين لا يرون أنفسهم وسيمين بأن الحياة جميلة ويجب مواجهتها".

وأضاف،"لقد قرأت بأنني كنت على أعتاب الموت لكن ذلك لم يحدث".

وأوضح بشأن مرضه،"أنا أرى بشكل مضاعف ومن الصعب الوقوف، فقط رجل مجنون مثلي يمكنه فعل ذلك".

وواصل بقوله،"أنا لدي هذا المرض منذ 10 سنوات، وهذه ثالث مرة أصاب به ولكنها الأسوأ، ولكني سأمر من هذه المحنة وأعود طبيعيًا".

وأتم،"هذه هي الحياة وهذه هي الأشياء السيئة فيها، أعرف أن هناك البعض سيقول أمامه شهر واحد ليعيشه، ولكني أؤكد لكم بأنني بخير".

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