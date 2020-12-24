2020/12/24 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/عثرت فرق الدفاع المدني على مائة مقذوفة تعود الى عصابات داعش داخل الموصل القديمة .وقال النقيب في الدفاع المدني عمر جمال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" فرف الدفاع المدني وخلال تواصل عملها برفع الانقاض ضمن محور عملها عثرت على (100)مقذوفه من مخلفات داعش الحربية داخل احد الدور السكنية المتروكة في حي الميدان بالموصل القديمة "واضاف ان"فرق الدفاع المدني اقدمت على تسليم المقذوفات لقيادة شرطة نينوى "/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني : العثور على (100)مقذوفة من مخلفات داعش الحربية غربي الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني : العثور على (100)مقذوفة من مخلفات داعش الحربية غربي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).