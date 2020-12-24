2020/12/24 | 11:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، تخصيص مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار، إلى مديريات المجاري في المحافظات.وقال الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في تصريح صحفي، ان “التخصيص لمديريات المجاري في المحافظات جاء، بواقع خمسمائة مليون دينار لكل محافظة، وتخصيص مبلغ مليارين وخمسمائة وخمسون مليون دينار إلى أمانة بغداد، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية ٢٠٢٠”.واضاف ان “المبالغ ستستخدم لمعالجة حالات الفيضانات والسيول الناتجة عن الأمطار، على أن تصرف وفقاً للأبواب (الصيانة الطارئة لمحطات المجاري العاطلة، شراء الوقود، صيانة الآليات التخصصية، شراء بطاريات وإطارات تخصصية، صيانة المولدات، صيانة شبكات الصرف الصحي والمطرية، وتجهيز الغواطس […]

ظهرت المقالة المجلس الوزاري للخدمات يخصص أكثر من 7مليارات لمعالجة الفيضانات وسيول الأمطار أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوزاري للخدمات يخصص أكثر من 7مليارات لمعالجة الفيضانات وسيول الأمطار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوزاري للخدمات يخصص أكثر من 7مليارات لمعالجة الفيضانات وسيول الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).