2020/12/24 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الخميس، إلقاء القبض على عصابة تروج للعملات المزيفة غربي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين رجل وامرأتان يقومون بالترويج للعملة المزيفة في منطقة الغزالية".

وبينت المديرية أن "المتهمين يقومون بتصريف عملة فئة (50 الف دينار، و25 الف دينار) مقابل شراء بضائع من المحلات التجارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق المادة 281 من قانون العقوبات العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصابة لتزييف العملات في قبضة الشرطة غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصابة لتزييف العملات في قبضة الشرطة غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).