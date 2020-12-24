الذهب يصعد بدعم من تراجع الدولار وآمال التحفيز

2020/12/24 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

صعدت أسعار الذهب الخميس 24 ديسبمر، إذ تراجع الدولار ويراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بالجائحة طال انتظارها.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1875.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن صعد بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة.



وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1880 دولارا.

هذا وتدعّم اليورو والجنيه الإسترليني بأنباء عن أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أعتاب إبرام اتفاق تجارة، وهو ما دفع الدولار للهبوط.



كما استفاد المعدن، الذي يعد ملاذا آمنا، من سلالة من فيروس كورونا أسرع انتشارا تسببت في إجراءات إغلاق كاسحة في بريطانيا.

وتسببت زيادة المخاطر بفعل السلالة الجديدة من الفيروس وارتفاع وتيرة الإصابات بالولايات المتحدة في تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز الأميركية رغم أن ترامب هدد بعدم إقرار حزمة المساعدات البالغة نحو 900 مليار دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.6% إلى 25.68 دولار للأونصة.



وربح البلاتين 0.5% ليسجل 1019.59 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2325.55 دولار.

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