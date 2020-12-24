مجلس الوزراء يقرر إعادة فتح السفارة الدنماركية في بغداد

2020/12/24 | 11:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قرر مجلس الوزراء العراقي، إعادة فتح السفارة الدنماركية في بغداد.

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