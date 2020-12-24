انخفاض درجات الحرارة لتحت الصفر في اقليم كوردستان

ويتوقع خبراء الطقس ان تكون سرعة الرياح بين 15 و25 كلم في الساعة في محافظات اربيل ، كركوك، السليمانية، حلبجة، كرميان ورابرين، فيما تصل سرعتها في المناطق الجبلية شرق السليمانية الى 35 كلم في الساعة، بينما تكون في محافظة دهوك بين 9 الى 15 كلم في الساعة.
هذا ويتوقع ان تشهد درجات الحرارة في ساعات مساء الليلة والى صباح غد الجمعة، انخفاضا ملحوظا حيث ستكون بين 3 الى 7 درجات تحت الصفر في المناطق الجبلية، فيما ستنخفض في مراكز المحافظات الى الصفر.
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