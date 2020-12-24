انخفاض درجات الحرارة لتحت الصفر في اقليم كوردستان

2020/12/24 | 12:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع ان يشهد اقليم كوردستان مساء اليوم الخميس موجة من الرياح الباردة مما سيؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء الطقس ان تكون سرعة الرياح بين 15 و25 كلم في الساعة في محافظات اربيل ، كركوك، السليمانية، حلبجة، كرميان ورابرين، فيما تصل سرعتها في المناطق الجبلية شرق السليمانية الى 35 كلم في الساعة، بينما تكون في محافظة دهوك بين 9 الى 15 كلم في الساعة.

هذا ويتوقع ان تشهد درجات الحرارة في ساعات مساء الليلة والى صباح غد الجمعة، انخفاضا ملحوظا حيث ستكون بين 3 الى 7 درجات تحت الصفر في المناطق الجبلية، فيما ستنخفض في مراكز المحافظات الى الصفر.

PUKmedia

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