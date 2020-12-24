رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزير الدفاع

2020/12/24 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى

القاضي الدكتور فائق زيدان بمكتبه

اليوم الخميس الموافق 24 / 12 / 2020 وزير

الدفاع الفريق الركن جمعة عناد.

ونقل المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى لوكالة نون الخبري

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