مُؤتَمرُ [حشدِ العَتبات] بيَّنَ الخَيطَ الأَبيَضِ مِن الأَسوَدِ!

2020/12/24 | 12:05 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:نـــــــــــــــــزار حيدر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مُؤتَمرُ [حشدِ العَتبات] بيَّنَ الخَيطَ الأَبيَضِ مِن الأَسوَدِ!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
١/ سنخسر كلَّ شيءٍ، الحقيقةُ والحقُوق
والتَّجربة والذَّاكرة والتَّضحيات
والمُقدِّمات والنَّتائج والأَخلاق
وحمايةِ المُجتمعِ، إِذا لم نُوثِّق
المسيرة، خاصَّةً الفترة ال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مُؤتَمرُ [حشدِ العَتبات] بيَّنَ الخَيطَ الأَبيَضِ مِن الأَسوَدِ!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مُؤتَمرُ [حشدِ العَتبات] بيَّنَ الخَيطَ الأَبيَضِ مِن الأَسوَدِ!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).