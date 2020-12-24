مُؤتَمرُ [حشدِ العَتبات] بيَّنَ الخَيطَ الأَبيَضِ مِن الأَسوَدِ!

2020/12/24 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نـــــــــــــــــزار حيدر

١/ سنخسر كلَّ شيءٍ، الحقيقةُ والحقُوق

والتَّجربة والذَّاكرة والتَّضحيات

والمُقدِّمات والنَّتائج والأَخلاق

وحمايةِ المُجتمعِ، إِذا لم نُوثِّق

المسيرة، خاصَّةً الفترة ال

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