مجلة فوربس تكشف عن 50 مليارديرا جديدا في مجال الصحة

2020/12/24 | 12:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أدرجت مجلة “فوربس” الأمريكية رئيسي شركتي الأدوية BioNTech وModerna في قائمة 50 مليارديرا جديدا حققوا ثروة في مجال الرعاية الصحية وسطوباء فيروس كورونا.ففي عام 2020، وفقا للمجلة ظهر 50 مليارديرا جديدا في قطاع الرعاية الصحية، ونمت ثرواتهم من خلال النمو القوي لسوق الأسهم، حيث شهدت الشركات التي تطور اللقاحات والعلاجات والأجهزة الطبية المختلفة توجه الكثير من المستثمرين إليها.وبحسب المجلة، من أبرز الوافدين الجدد لهذا العام العلماء الذين يقفون وراء لقاحين من أنجح لقاح لفيروس كورونا، والذين ارتفعت أصولهم الصافية منذ يناير، وهم أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة BioNTech الألمانية، وستيفان بانسل، رئيس شركة US Moderna.وتصل […]

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