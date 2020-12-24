قيمة الإنسان.. بباقة ذكرياته... - غسان صابور

2020/12/24 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور قيمة الإنسان..



بباقة ذكرياته؟؟؟...وضعت ثلاثة علامات استفهام على هذه المقولة التي قرأتها من عدة أيام...



وهزتني...



لأنني لا اتعلق كثيرا بالذكريات..



ولا بالحنين..



وأرى دوما أن الحياة..



هي أن تمشي دوما إلى الأمـام..



على طريق..



لـه مستقبل..



وإبتداع وخلق أفكار جدية جديدة..



تساعد الآخر..



وتخدم الدفاع عن الحقيقة..



والإنسانية....



ومنذ بدايات فتوتي وشبابي..



كنت أرفض دوما..



ما تقرره لي المدرسة..



السلطة ا ......





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