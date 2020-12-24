ترامب يحذّر إيران بعد استهداف السفارة الأميركية في العراق بصواريخ

2020/12/24 | 12:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنه “سيحمّل إيران المسؤولية” في حال حدوث هجوم يستهدف أميركيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد.وكتب الرئيس الذي تنتهي ولايته في 20 كانون الثاني/يناير “ضُربت سفارتنا في بغداد […]

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