حصيلة 2020: خمس محطات عالمية في موسم كرة القدم

2020/12/24 | 12:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – عاشت كرة القدم الأوروبية محطات هامة وغريبة في آن الموسم الماضي.من تتويج بايرن ميونيخ الألماني المستحق في دوري أبطال أوروبا، مرورا بعودة ليفربول الإنكليزي لمعانقة اللقب الاحب الى قلبه، وصولا الى الرحيل الصادم للاسطورة دييغو مارادونا.تلقي وكالة فرانس برس نظرة على خمس محطات في موسم كرة القدم […]

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