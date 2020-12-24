بالوثيقة .. وزير التعليم العالي يكلف مديرا للتعليم الاهلي مخالف للتعليمات

2020/12/24 | 12:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجهت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ، كتابا الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمخالفته شروط تكليف مديرا عاما للتعليم الاهلي ، دون حصوله على اللقب العلمي المشترط ضمن القانون “.

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