محافظة عراقية تعلن الموافقة على افتتاح معبر حدودي مغلق مع السعودية

2020/12/24 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

أعلن محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، الخميس (24 كانون الأول 2020)، موافقة مجلس هيأة المنافذ الحدودية على مقترحها بشأن افتتاح معبر "جميمة" الحدودية مع السعودية.

وقال جودة، في مؤتمر صحفي، عقده في المنفذ، إن "المجلس صوت بالإجماع على مقترح افتتاح منفذ جميمة في محافظة المثنى وما له من مردود إيجابي كبير على المحافظة وأبنائها من تشغيل الأيدي العاملة وإنعاش الوضع الاقتصادي والخدمي للمحافظة".

واكد ان "افتتاح المنفذ سيساهم في توفير آلاف فرص العمل لأبناء المثنى، واقامة الكثير من المشاريع وتنمية المحافظة اقتصاديا".

واشار جودة الى ان "بعض الخبراء يصفون طريق الحج عبر منفذ الجميمة بطريق الحرير بالنسبة للعراق لأن جميع حجاج آسيا سيسلكون هذه الطريق، فمن الجميمة إلى المدينة المنورة ساعات قليلة للوصول، وستنقل عن طريقه البضائع التجارية من والى وسيربط العراق بالبحر الأحمر عبر السعودية".

ولفت المحافظ، إلى أن "المنفذ يبعد عن مركز محافظة المثنى قرابة ـ 250 كم، ويوجد طريق جاهز ومعبد من مركز المحافظة الى الدعامات الحدودية".

وأوضح ان "الوضع الأمني مستتب في محافظة المثنى وفي مناطق البادية التي تشهد حركة سياحية داخلية وخارجية".

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